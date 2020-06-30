40% инфицированных жителей городка в Италии переболели бессимптомно

В итальянском северном городке Во 40% жителей, инфицированных коронавирусом, перенесли болезнь бессимптомно.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное итальянским университетом в Падуе и лондонским Имперским колледжем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Городок Во, население которого составляет около 3200 человек, был помещен под строгий карантин на 14 дней после первой в Италии смерти от коронавируса 21 февраля.

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В течение этих двух недель ученые протестировали большую часть населения на наличие SARS-CoV-2. Анализ результатов, опубликованный в журнале Nature в понедельник, показал, что в начале карантина 2,6% населения или 73 человека были положительными. Через две недели только 29 человек были положительными.

В обоих случаях около 40% положительных случаев не имели симптомов. Но поскольку все обнаруженные зараженные, и с симптомами и без, были изолированы, исследователи сказали, что это помогло замедлить распространение заболевания, эффективно сдерживая его в течение нескольких недель.

Исследование дало доказательства того, что массовое тестирование в сочетании с изоляцией зараженных лиц и локальным локдауном может быстро остановить локальные вспышки.