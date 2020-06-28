Італія забороняє ручну поклажу на авіарейсах через коронавірус

Італійська влада оголосила, що ручна поклажа заборонена на всіх національних і міжнародних рейсах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Національне управління цивільної авіації заявило, що забороняє використання полиць в салоні літака для будь-якого типу багажу.

Маленькі сумки і предмети, які можна покласти під сидіння перед собою, як і раніше дозволені.

Цей захід спрямований на запобігання блокування проходів і скупчення людей під час посадки або висадки пасажирів, оскільки уряд прагне обмежити ризики поширення Covid-19.

Всі пасажири, навіть на далекомагістральних рейсах, повинні будуть залишати ручну поклажу в багажному відділенні літака. Пасажирам не потрібно буде платити додаткову плату, щоб здати свої валізи в багаж.

Тим часом, правила соціального дистанціювання на літаках були скасовані, і пасажирам більше не потрібно сидіти окремо.

Існують різні інші обмеження на рейси, в тому числі вимога до пасажирів носити маску для обличчя і заповнювати форму.