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Італія забороняє ручну поклажу на авіарейсах через коронавірус

Неділя, 28 червня 2020, 16:22

Італійська влада оголосила, що ручна поклажа заборонена на всіх національних і міжнародних рейсах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Національне управління цивільної авіації заявило, що забороняє використання полиць в салоні літака для будь-якого типу багажу.

Маленькі сумки і предмети, які можна покласти під сидіння перед собою, як і раніше дозволені.

Цей захід спрямований на запобігання блокування проходів і скупчення людей під час посадки або висадки пасажирів, оскільки уряд прагне обмежити ризики поширення Covid-19.

Всі пасажири, навіть на далекомагістральних рейсах, повинні будуть залишати ручну поклажу в багажному відділенні літака. Пасажирам не потрібно буде платити додаткову плату, щоб здати свої валізи в багаж.

Тим часом, правила соціального дистанціювання на літаках були скасовані, і пасажирам більше не потрібно сидіти окремо.

Існують різні інші обмеження на рейси, в тому числі вимога до пасажирів носити маску для обличчя і заповнювати форму.

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Італія Авіарейси
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