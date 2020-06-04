Уряд Німеччини узгодив пакет порятунку економіки в розмірі 130 млрд євро

Уряд Німеччини узгодив пакет заходів на 130 мільярдів євро, спрямований на перезавантаження національної економіки після кількох тижнів простою через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Програма включає тимчасове зменшення ПДВ, матеріальну допомогу на кожну дитину для сімей та допомогу місцевій владі, що зазнають нестачу коштів, а також плани щодо збільшення субсидій для електромобілів і мільярди на національну транспортну інфраструктуру.

"Ми намагаємося зробити все можливе в дуже складній ситуації", - сказала Меркель журналістам після переговорів між коаліційними партіями, які тривали два дні.

Основним пунктом цього пакета є зниження ПДВ до 16 відсотків з 19 відсотків з липня до кінця грудня, а за зниженою ставкою до 5 відсотків з 7 відсотків. Сім'ї також отримають одноразовий платіж у розмірі 300 євро за дитину.

Близько 50 млрд євро із загального стимулюючого фонду будуть спрямовані на інвестиції в орієнтовані на майбутнє технології, такі як чистий транспорт і транспортні засоби з низьким рівнем викидів.

Що стосується підтримки автомобільної промисловості Німеччини, уряд має намір збільшити премію за покупку екологічно чистих електромобілів до 6000 євро з 3000 протягом наступного року і додатково вкласти 2,5 млрд євро в інфраструктуру зарядних станцій і акумуляторних технологій.

Також будуть вкладені багатомільярдні інвестиції в залізничну компанію Deutsche Bahn і громадський транспорт.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала безпрецедентний пакет допомоги у розмірі 750 мільярдів євро, щоб подолати найглибший економічний спад в історії ЄС.