Ідея Консультативної ради щодо Донбасу більше не актуальна - міністр

Ідея створення Консультативної ради щодо Донбасу, яку запропонували в Офісі президента України, вже не є актуальною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Укрінформу.

"Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", - сказав Резніков.

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Він також повідомив, що майже завершені консультації та співбесіди з кандидатами, які будуть з української сторони запрошеними представниками під час переговорів у Тристоронній контактній групі в Мінську.

На питання про те, чи буде їх десять осіб, Резніков відповів: "Чому 10? Може 8, може 16. Залежно від порядку денного. У нас 4 робочих групи. Питання не в кількості, а в якості".

Нагадаємо, 25 березня на переговорах тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань врегулювання на Донбасі мали офіційно підписати рішення про створення так званої Консультативної ради при політичній групі ТКГ.

У цій групі основними переговорними сторонами вперше мали стати тільки делегації України та "представників ОРДЛО", а Росія перетворювалася на спостерігача. Однак, після хвилі критики, в тому числі з боку представників президентської партії "Слуга народу", таке рішення не було підписано.

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