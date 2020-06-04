Идея Консультативного совета по Донбассу больше не актуальна - министр

Идея создания Консультативного совета по Донбассу, которую предложили в Офисе президента Украины, уже не актуальна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью агентству "Укрінформ".

"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже нецелесообразен. Забыли и идем дальше", - сказал Резников.

Читайте также Ермак предложил новую идею для толчка переговоров по Донбассу

Он также сообщил, что почти завершены консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в Трехсторонней контактной группе в Минске.

На вопрос о том, будет ли их десять человек, Резников ответил: "Почему 10? Может, 8, может, 16. В зависимости от повестки дня. У нас четыре рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве".

Напомним, 25 марта на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам урегулирования на Донбассе должны были официально подписать решение о создании так называемой Консультативного совета при политической группе ТКГ.

В этой группе основными переговорными сторонами впервые должны были стать только делегации Украины и "представителей ОРДЛО", а Россия превращалась в наблюдателя. Однако после волны критики, в том числе со стороны представителей президентской партии "Слуга народа", такое решение не было подписано.

Подробнее читайте в статье: Успех без договоренности: что значит "нулевой" результат новых Минских переговоров