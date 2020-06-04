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Лукашенко перед выборами назначил Беларуси нового премьера

Четверг, 4 июня 2020, 11:51

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в четверг Романа Головченко новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

С августа 2018 года Головченко возглавлял Государственный военно-промышленный комитет Беларуси. В 2013-2018 годах работал чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ.

 
Роман Головченко

Нынешний состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Румасом работал с 18 августа 2018 года. Румас в состав нового правительства не вошел. "Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я это приветствую", - заявил Лукашенко.

В среду Лукашенко отправил в отставку предыдущее правительство. Ранее глава Беларуси неоднократно говорил о намерении сделать это перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа 2020 года.

Лукашенко намерен баллотироваться на пост президента в шестой раз.

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