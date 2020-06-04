Сейм Польщі висловив довіру уряду
Сейм Польщі очікувано висловив довіру уряду Матеуша Моравецького.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Раніше в четвер стало відомо, що після розмови з президентом Анджеєм Дудою польський прем’єр несподівано попросив про вотум довіри його уряду.
За довіру уряду проголосували 235 депутатів Сейму, проти були 219 і двоє утрималися.
Уряд підтримали всі депутати керівної партії "Право і справедливість". Проти були більшість депутатів інших партій.
"Надання сьогодні уряду вотуму довіри - це основа подальшого динамічного розвитку і прояв довіри до нашої антикризової політики та охорони здоров'я. Запевняю вас, що ми будемо і далі вести батьківщину до амбітних економічних і соціальних цілей - цього чекають від нас поляки" - заявив Матеуш Моравецький.
За неофіційними даними, прохання прем'єр-міністра про вотум довіри було спробою показати єдність табору правих, але політики опозиції стверджували, що таким чином глава уряду бере участь у виборчій кампанії Анджея Дуди.