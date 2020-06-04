Сейм Польши выразил доверие правительству

Сейм Польши ожидаемо выразил доверие правительству Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Ранее в четверг стало известно, что после разговора с президентом Анджеем Дудой польский премьер неожиданно попросил о вотуме доверия его правительству.

За доверие правительству проголосовали 235 депутатов Сейма, против были 219 и двое воздержались.

Правительство поддержали все депутаты правящей партии "Право и справедливость". Против были большинство депутатов других партий.

"Предоставление сегодня правительству вотума доверия - это основа дальнейшего динамичного развития и проявление доверия к нашей антикризисной политики и здравоохранения. Уверяю вас, что мы будем и дальше вести родину к амбициозным экономическим и социальным целям - этого ждут от нас поляки", - заявил Матеуш Моравецкий.

По неофициальным данным, просьба премьер-министра о вотуме доверия была попыткой показать единство лагеря правых, но политики оппозиции утверждали, что таким образом глава правительства участвует в избирательной кампании Анджея Дуды.