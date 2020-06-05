Президент Польщі запросив українського коллегу відвідати Варшаву у серпні - посол

Президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського здійснити візит до Варшави в серпні.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Є запрошення президента Дуди для президента Зеленського на серпень до Варшави. Але яким чином це буде, ніхто не знає. І ми, і українські колеги зацікавлені в такому візиті, але він залежить не тільки від нас, але і від ситуації з поширенням коронавірусу", - сказав він.

Посол додав, що були домовленості про візит президента Польщі Дуди в Україну в квітні.

"Але, зрозуміло, через епідемію це не було можливо. Але зараз, паралельно з полегшенням обмежень у зв'язку з епідемією, ми говоримо про можливий візит. Я також спілкувався про це із Заступником міністра Боднаром. Цей графік зараз буде динамічним", - пояснив він.

За словами Ціхоцького, також він сподівається, що в червні буде можливим візит Голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича до Польщі.

Дипломат поінформував, що була домовленість про візит Дробовича до Варшави в березні, але йому завадила епідемія.

Востаннє Зеленський відвідував Польщу наприкінці січня з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау.