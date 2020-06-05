Президент Польши пригласил украинского коллегу посетить Варшаву в августе – посол

Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского с визитом в Варшаву в августе.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

"Есть приглашение президента Дуды для президента Зеленского на август в Варшаву. Но каким образом это будет, никто не знает. И мы, и украинские коллеги заинтересованы в таком визите, но он зависит не только от нас, но и от ситуации с распространением коронавируса", - сказал он.

Посол добавил, что были договоренности о визите президента Польши Анджея Дуды в Украине в апреле.

"Но, понятно, из-за эпидемии это не было возможно. Но сейчас, параллельно с облегчением ограничений в связи с эпидемией, мы говорим о возможном визите. Я также общался об этом с заместителем министра Боднаром. Этот график сейчас будет динамичным", - пояснил он.

По словам Цихоцкого, также он надеется, что в июне будет возможен визит главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича в Польшу.

Дипломат сообщил, что была договоренность о визите Дробовича в Варшаву в марте, но ему помешала эпидемия.

В последний раз Зеленский посещал Польшу в конце января по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.