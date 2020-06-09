Кулеба та віцепрезидент Єврокомісії обговорили участь України в "зеленій угоді"

Міністр закордонних справ України та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії обговорили участь України у реалізації Європейської зеленої угоди та подальшу інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, це були основні питання телефонної розмови між главою МЗС України Дмитром Кулебою та Франсом Тіммермансом, виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії.

Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що реалізація Європейської зеленої угоди залишається пріоритетом попри наслідки пандемії коронавірусу. За його словами, Брюссель приділяє все більше уваги використанню водневої енергії як одному з дієвих способів зробити європейську економіку кліматично нейтральною до 2050 року.

Дмитро Кулеба зі свого боку зазначив, що Україна має потенціал стати одним з ключових постачальників водню на ринок ЄС, використовуючи потужності української газотранспортної системи.

Також він зазначив, що Україна підтримує курс ЄС на досягнення кліматично-нейтральної економіки до 2050 року і Європейська зелена угода займає одне з важливих місць на порядку денному українського уряду.

"Інтеграція України в ринки ЄС незворотня і має надалі поглиблюватися. Зокрема, ринок водневої енергетики є одним з особливо перспективних. Україна та ЄС мають говорити не лише про те, що актуально тут і зараз, але і про стратегічну перспективу. Саме такою є участь України у майбутньому водневому ринку ЄС", - заявив Дмитро Кулеба.

Співрозмовники домовилися активізувати співпрацю в реалізації водневих ініціатив ЄС.

Франс Тіммерманс привітав намір України взяти участь у реалізації ініціативи "2х40 ГВт зеленого водню для Європейської зеленої угоди" та Альянсі чистого водню і висловив готовність ЄС надати сприяння на цьому шляху.

Європейський "зелений курс" є одним із пріоритетів Єврокомісії для протидії зміни клімату.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія може відкласти деякі кліматичні заходи в рамках своєї "зеленої угоди" через пандемію коронавірусу.