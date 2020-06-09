Кулеба и вице-президент Еврокомиссии обсудили участие Украины в "зеленом соглашении"

Министр иностранных дел Украины и исполнительный вице-президент Еврокомиссии обсудили участие Украины в реализации Европейского "зеленого соглашения" и дальнейшую интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, это были главные вопросы телефонного разговора между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и Франсом Тиммермансом, исполнительным вице-президентом Еврокомиссии.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что реализация Европейского зеленой соглашения остается приоритетом, несмотря на последствия пандемии коронавируса. По его словам, Брюссель уделяет все больше внимания использованию водородной энергии как одному из действенных способов сделать европейскую экономику климатически нейтральной до 2050 года.

Дмитрий Кулеба со своей стороны отметил, что Украина имеет потенциал стать одним из ключевых поставщиков водорода на рынок ЕС, используя мощности украинской газотранспортной системы.

Также он отметил, что Украина поддерживает курс ЕС на достижение климатически нейтральной экономики до 2050 году и Европейское зеленое соглашение занимает одно из важных мест в повестке дня украинского правительства.

"Интеграция Украины в рынки ЕС необратима и должна в дальнейшем углубляться. В частности, рынок водородной энергетики является одним из особенно перспективных. Украина и ЕС должны говорить не только о том, что актуально здесь и сейчас, но и о стратегической перспективе. Именно такой является участие Украины в будущем водородном рынке ЕС", - заявил Дмитрий Кулеба.

Собеседники договорились активизировать сотрудничество в реализации водородных инициатив ЕС.

Франс Тиммерманс приветствовал намерение Украины принять участие в реализации инициативы "2х40 ГВт зеленого водорода для Европейской зеленой соглашения" и Альянсе чистого водорода и выразил готовность ЕС оказать содействие на этом пути.

Европейский "зеленый курс" является одним из приоритетов Еврокомиссии для противодействия изменению климата.

Раньше сообщалось, что Еврокомиссия может отложить менее срочные мероприятия в рамках "зеленого соглашения" из-за пандемии коронавируса.