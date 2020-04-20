ЄС відкладе реалізацію частини "зеленої угоди" через пандемію – ЗМІ

Європейська комісія відкладе деякі кліматичні заходи в рамках своєї "зеленої угоди" через пандемію коронавірусу, але терміни оприлюднення нового цільового показника викидів до 2030 року залишаються незмінними.

Про це повідомляє "Євпропейська правда" з посиланням на Reuters.

Пандемія та економічна криза змусили виконавчий орган ЄС переглянути свої плани на 2020 рік, оскільки новий коронавірус вимагає термінової уваги до забезпечення економічного відновлення в той час, коли більшість співробітників виконавчої влади ЄС перебувають вдома.

Ініціативи, включаючи плани щодо захисту біорізноманіття та реформи, спрямовані на підвищення стійкості сільського господарства, які повинні бути оприлюднені 29 квітня, можуть бути відкладені до кінця 2020 року.

Плани щодо надання допомоги блоку в адаптації до наслідків зміни клімату, поліпшення сталого лісокористування та надання споживачам більш повної інформації про переробку та ремонт продукції відсуваються на 2021 рік.

"В даний час комісія переглядає свою програму роботи на 2020 рік у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Ми плануємо представити оновлену програму роботи в найближчі тижні",- сказала представниця ЄК.

Однак у проєкті переглянутого плану роботи говориться, що найбільш термінова кліматична політика виконавчої влади ЄС не буде відкладена.

Зокрема, йдеться про план запропонувати нову, більш амбітну кліматичну мету ЄС у вересні 2030 року.

Комісія має заохочувати більші скорочення викидів ЄС протягом наступного десятиліття, щоб поставити блок на шлях реалізації свого бачення "зеленої угоди", згідно з яким до 2050 року країни ЄС мають вийти на нульовий рівень викидів парникових газів.