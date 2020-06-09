Сербская православная церковь в Черногории возобновит акции протеста

Сербская православная церковь в Черногории объявила о возобновлении акций протеста против закона, который предусматривает возвращение религиозных сооружений в государственную собственность.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач", об этом объявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

Он заявил, что протестные крестные ходы, которые некоторое время не проходили в связи с эпидемией коронавируса, снова возобновятся.

"Мы не позволим отобрать святыни, мы будем продолжать это делать, и эти крестные ходы пройдут с недели всех святых. Это значит - со следующее воскресенье", - сказал он.

Митрополит СПЦ также выразил надежду на то, что международное сообщество поможет "остановить вирус братской ненависти и ненависти к Богу в Черногории, благодаря которому те, кто сейчас у власти, хотят и дальше властвовать".

Протестные акции под руководством Сербской православной церкви в Черногории начались в конце 2019 года, после принятия парламентом страны закона о свободе вероисповедания и правах религиозных общин.

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Закон, в частности, предусматривает возвращение в государственную собственность религиозных объектов, которые были в собственности Черногорского государства до его присоединения к Сербии в 1918 году, и в отношении которых у религиозных организаций нет документов на право собственности.

В феврале одну из таких акций посетил и возглавил митрополит УПЦ (МП) Онуфрий.

Несмотря на ограничения массовых мероприятий, отдельные акции происходили и во время карантина. В протест против закона переросла акция, собранная одним из пророссийских парламентариев как акция протеста против карантина.

В середине мая произошли протесты, вызванные задержанием епископа и нескольких священников СПЦ за нарушение карантина.

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