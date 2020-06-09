Посаду посла Німеччини у Словенії вперше розділить подружня пара

З серпня посольство Німеччини у Словенії вперше очолить подружня пара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Видання називає нове дипломатичне призначення дивовижним експериментом німецього зовнішньополітичного відомства.

Наталі Каутер і Адріан Польман, обоє юристи, працюють в МЗС Німеччини з 2005 року. У них вже є досвід роботи на одній роботі: кілька років вони ділили посаду заступника німецького посла в Сараєво.

Подружжя вирішило поєднати переїзд в чужу країну з бажанням піклуватися про своїх дітей (7, 8, 10 років). Саме тому пара переконала міністра Гайко Мааса і менеджерів з персоналу спробувати неординарний підхід.

З серпня подружжя протягом чотирьох років займатиметься посольською діяльністю в Любляні – столиці Словенії. Адріан Польман буде послом перші вісім місяців, протягом яких родиною опікуватиметься його дружина, наступні вісім місяців посольські обов'язки виконуватиме Наталі Каутнер. Далі подружжя знову мінятиметься ролями.

При цьому пара виступає за жорсткий поділ часу на сім'ю і робочі обов'язки.

Наприклад, якщо один з партнерів захворіє під час виконання обов'язків посла, підміняти його буде не чоловік чи дружина, а заступник посла.

На громадських заходах, де присутня пара, обидва виступатимуть офіційними представниками Німеччини.

Першим обов'язки посла почне виконувати Польман.

Нагадаємо, президент Польщі відкликає посла у Чехії Барбару Цьвйоро, нібито через проблему дискримінаційного ставлення до працівників посольства.