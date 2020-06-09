Должность посла Германии в Словении впервые разделит супружеская пара

С августа посольство Германии в Словении впервые возглавит супружеская пара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Издание называет новое дипломатическое назначение удивительным экспериментом немецкого внешнеполитического ведомства.

Натали Каутер и Адриан Польман, оба юристы, работают в МИД Германии с 2005 года. У них уже есть опыт совместной работы: несколько лет они делили должность заместителя немецкого посла в Сараеве.

Супруги решили совместить переезд в чужую страну с желанием заботиться о своих детях (7, 8, 10 лет). Именно поэтому пара убедила министра Хайко Мааса и менеджеров по персоналу попробовать неординарный подход.

С августа супруги в течение четырех лет будут заниматься посольской деятельностью в Любляне - столице Словении. Адриан Польман будет послом первые восемь месяцев, в течение которых семьей будет заниматься его жена, следующие восемь месяцев посольские обязанности будет выполнять Натали Каутнер. Далее супруги снова поменяются ролями.

При этом пара выступает за жесткое деление времени на семью и рабочие обязанности.

Например, если один из партнеров заболеет во время выполнения обязанностей посла, подменять его будет не супруг, а заместитель посла.

На общественных мероприятиях, где присутствует пара, оба будут выступать официальными представителями Германии.

Напомним, президент Польши отзывает посла в Чехии Барбару Цьвйоро, якобы из-за проблем с дискриминационным отношением к работникам посольства.