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"Газпром" повернув Польщі $1,5 млрд переплати за газ 

Середа, 1 липня 2020, 10:10

Польська нафтогазова компанія PGNiG отримала від російського концерну "Газпром" $1,5 млрд переплати за газ відповідно до рішення Арбітражного суду Стокгольма.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава PGNiG Єжи Квечінський.

"З задоволенням повідомляю – я щойно отримав підтвердження, що кошти від "газпрому" вже на нашому рахунку" - написав він.

Нагадаємо, в березні 2020 року Арбітражний суд Стокгольма виніс рішення у справі між PGNiG з одного боку та  "Газпромом" і "Газпром експортом" - з іншого. Справа стосувалася ціни, що діє при поставках газу в Польщу за Ямальським контрактом.

Суд змінив цінову формулу на користь польської сторони, зв'язавши її з європейським ринком. Нова, нижча ціна буде застосовуватися до поставок, що здійснюються з 1 листопада 2014 року, коли PGNiG подала заявку на перегляд цієї формули.

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