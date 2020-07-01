"Газпром" повернув Польщі $1,5 млрд переплати за газ 

Польська нафтогазова компанія PGNiG отримала від російського концерну "Газпром" $1,5 млрд переплати за газ відповідно до рішення Арбітражного суду Стокгольма.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава PGNiG Єжи Квечінський.

"З задоволенням повідомляю – я щойно отримав підтвердження, що кошти від "газпрому" вже на нашому рахунку" - написав він.

Z zadowoleniem informuję - właśnie otrzymałem potwierdzenie, że pieniądze od @GazpromEN są już na naszym koncie #PGNiG 👍 — Jerzy Kwieciński (@JerzyKwiecinski) July 1, 2020

Нагадаємо, в березні 2020 року Арбітражний суд Стокгольма виніс рішення у справі між PGNiG з одного боку та "Газпромом" і "Газпром експортом" - з іншого. Справа стосувалася ціни, що діє при поставках газу в Польщу за Ямальським контрактом.

Суд змінив цінову формулу на користь польської сторони, зв'язавши її з європейським ринком. Нова, нижча ціна буде застосовуватися до поставок, що здійснюються з 1 листопада 2014 року, коли PGNiG подала заявку на перегляд цієї формули.