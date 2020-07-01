"Газпром" вернул Польше $1,5 млрд переплаты за газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила от российского концерна "Газпром" $1,5 млрд переплаты за газ в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал глава PGNiG Ежи Квечинский.

"С удовольствием сообщаю – я только что получил подтверждение, что средства от "газпрома" уже на нашем счету", - написал он.

Z zadowoleniem informuję - właśnie otrzymałem potwierdzenie, że pieniądze od @GazpromEN są już na naszym koncie #PGNiG 👍 — Jerzy Kwieciński (@JerzyKwiecinski) July 1, 2020

Напомним, в марте 2020 года Арбитражный суд Стокгольма вынес решение по делу между PGNiG с одной стороны и "Газпромом" и "Газпром экспортом" - с другой. Дело касалось цены, что действует при поставках газа в Польшу по Ямальскому контракту.

Суд изменил ценовую формулу на пользу польской стороны, связав ее с европейским рынком. Новая, более низкая цена будет применяться к поставкам, осуществляемым с 1 ноября 2014 года, когда PGNiG подала заявку на пересмотр этой формулы.