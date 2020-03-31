Польська газова компанія виграла у "Газпрому" арбітраж щодо ціни газу

Польська нафтогазова компанія PGNiG виграла у російського "Газпрому" в Арбітражному суді Стокгольма суперечку щодо ціни газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Підписаний у 1996 році Ямальський контракт передбачає постачання близько 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Відповідно до нав'язаної "Газпромом" пропозиції "бери або плати" PGNiG повинна отримувати не менше 8,7 млрд кубометрів контрактного газу на рік. Угода діє до 2022 року.

При цьому кожна зі сторін може кожні три роки вимагати зміни ціни на газ, якщо вважатиме, що поточна не відповідає ринковим умовам. PGNiG скористалася цією можливістю в листопаді 2014 року. У лютому 2016 року PGNiG подала позов проти "Газпрому" до Стокгольмського арбітражного суду.

"Рішення означає, що суми, сплачені за російський газ за Ямальським контрактом, були занадто високими і неринковими", - заявив у понеділок президент PGNiG Єжи Квецинський на спеціальній пресконференції. Згідно з рішенням Стокгольмського суду, нова ціна мала б застосовуватися з 1 листопада 2014 року.

PGNiG розраховує, що зможе повернути близько 1,5 мільярда доларів за рішенням суду. Це різниця між ціною, розрахованою за новою формулою, і сумами, фактично сплаченими PGNiG з 1 листопада 2014 року по 29 лютого 2020 року.

"Саме на цю суму ми зараз претендуємо і хочемо, щоб ці кошти до нас, в Польщу, надійшли якомога швидше", - сказав Квецинський.

"Газпром Експорт", дочірня компанія "Газпрому" підтвердила у понеділок, що отримала рішення Арбітражного суду у Стокгольмі і наразі його аналізує.