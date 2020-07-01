В Італії вилучили найбільшу у світі партію "наркотика джихадистів" на майже мільярд євро

Італійська поліція вилучила 14 тонн амфетаміну, імовірно виробленого в Сирії угрупованням "Ісламська держава" для фінансування екстремістської діяльності і призначеного для європейського нелегального ринку наркотиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Полковник митної поліції Доменіко Наполітано в середу назвав виявлення трьох вантажних контейнерів, набитих приблизно 85 мільйонами таблеток, в південному порту Салерно найбільшим вилученням амфетаміну, коли-небудь здійсненим у світі.

За даними слідчих, виробництво наркотиків забезпечує ІДІЛ життєво важливими доходами для її войовничої діяльності. Експерти припускають, що виробництво амфетаміну в Європі було ускладнене через пандемію, і тому наркоторговці могли звернутися до сирійських виробників, щоб заповнити ринок.

Амфетамін позначений як "каптагон" - вулична назва наркотику, хімічна основа якого фенетилін.

Поліція розслідує, чи могли місцеві мафіозні клани замовити величезну партію для міжнародного продажу, оскільки два тижні тому набагато менша партія наркотиків також була вилучена в порту Салерно в партії одягу.

Салерно знаходиться приблизно в 50 кілометрах на південь від Неаполя в регіоні Кампанія, історичній базі мафіозного угруповання Каморра. Наркотрафік є одним з джерел доходів синдикату.

Митна поліція Італії у своїй заяві зазначила, що каптагон, як вважається, використовується бойовиками ІДІЛ для "придушення страху і болю".

14 тонн амфетаміну принесли б близько 1 мільярда євро у вуличних продажах, якби вони в кінцевому підсумку потрапили до споживачів, повідомила митна поліція.