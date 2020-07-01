В Италии изъяли крупнейшую в мире партию "наркотика джихадистов" почти на миллиард евро

Итальянская полиция изъяла 14 тонн амфетамина, вероятно произведенного в Сирии группировкой "Исламское государство" для финансирования экстремистской деятельности и предназначенного для европейского нелегального рынка наркотиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полковник таможенной полиции Доменико Наполитано в среду назвал обнаружение трех грузовых контейнеров, набитых примерно 85 миллионами таблеток, в южном порту Салерно крупнейшим изъятием амфетамина, когда-либо совершенным в мире.

По данным следователей, производство наркотиков обеспечивает ИГИЛ жизненно важный доход для ее деятельности. Эксперты предполагают, что производство амфетамина в Европе было затруднено из-за пандемии, и поэтому наркоторговцы могли обратиться к сирийским производителям, чтобы заполнить рынок.

Амфетамин обозначен как "каптагон" - уличное название наркотика, химическую основу которого составляет фенетилин.

Полиция расследует, могли ли местные мафиозные кланы заказать огромную партию для международной продажи, поскольку две недели назад гораздо меньшая партия наркотиков также была изъята в порту Салерно в партии одежды.

Салерно находится примерно в 50 километрах к югу от Неаполя в регионе Кампания, исторической базе мафиозной группировки Каморра. Наркотрафик является одним из источников доходов синдиката.

Таможенная полиция Италии в своем заявлении отметила, что каптагон, как считается, используется боевиками ИГИЛ для "подавления страха и боли".

14 тонн амфетамина принесли бы около 1 миллиарда евро в уличных продажах, если бы они в конечном итоге попали к потребителям, сообщила таможенная полиция.