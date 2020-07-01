Ердоган обіцяє взяти соцмережі під контроль після образ його родини

Туреччина запровадить суворі правила контролю над соціальними мережами або закриє їх.

Про це заявив у середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Заява Ердогана пролунала після того, як його родину, за словами президента, користувачі образили онлайн.

Читайте також Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter

Зять Ердогана, міністр фінансів Берат Албайрак, повідомив у вівторок у Twitter про народження четвертої дитини. Після цього в мережі на його адресу та на адресу його дружини, доньки Ердогана, посипалися образи.

Головне управління поліції Туреччини повідомило, що 11 з 19 користувачів, з чиїх облікових записів надійшов образливий контент, були затримані.

Виступаючи перед членами своєї Партії, Ердоган заявив, що його партія введе нові правила для контролю над використанням соціальних мереж. Він додав, що поширення "аморальних дій" на цих платформах в останні роки було зумовлене відсутністю правил.

Ердоган сказав, що Туреччина змусить компанії соціальних мереж призначити своїх представників у країні, аби ті відповідали на юридичні запити, які, за його словами, зараз ігноруються.

"Ми сповнені рішучості зробити все необхідне для того, щоб платформи соціальних мереж створили податкове і юридичне представництво в нашій країні", - сказав Ердоган.

У червні Туреччина різко розкритикувала Twitter за те, що соціальна мережа закрила понад 7 тисяч акаунтів, які підтримували Ердогана.