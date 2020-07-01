Эрдоган обещает взять соцсети под контроль после оскорбления его семьи

Турция введет строгие правила контроля над социальными сетями или закроет их.

Об этом заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Заявление Эрдогана прозвучало после того, как его семью, по словам президента, пользователи оскорбили онлайн.

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Зять Эрдогана, министр финансов Берат Албайрак, сообщил во вторник в Twitter о рождении четвертого ребенка. После этого в сети в его адрес и в адрес его жены, дочери Эрдогана, посыпались оскорбления.

Главное управление полиции Турции сообщило, что 11 из 19 пользователей, из чьих учетных записей поступил оскорбительный контент, были задержаны.

Выступая перед членами своей партии, Эрдоган заявил, что его партия введет новые правила для контроля за использованием социальных сетей. Он добавил, что распространение "аморальных действий" на этих платформах в последние годы было обусловлено отсутствием правил.

Эрдоган сказал, что Турция заставит компании социальных сетей назначить своих представителей в стране, чтобы те отвечали на юридические запросы, которые, по его словам, сейчас игнорируются.

"Мы полны решимости сделать все необходимое для того, чтобы платформы социальных сетей создали налоговое и юридическое представительство в нашей стране", - сказал Эрдоган.

В июне Турция резко раскритиковала Twitter за то, что социальная сеть закрыла более 7000 аккаунтов, которые поддерживали Эрдогана.