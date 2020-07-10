Єврокомісія: Україна продовжує відповідати критеріям безвізу з ЄС

Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в третьому звіті Єврокомісії з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства та Західних Балкан.

"Україна вжила заходів, визначених у Другому звіті і показники візової лібералізації візового режиму продовжують виконуватись. Незважаючи на зниження коефіцієнта повернення, хороша співпраця щодо реадмісії продовжувалась і повинна підтримуватися, а також співпраця з ЄС та державами-членами щодо заходів щодо подолання міграційних проблем та зменшення ризиків для безпеки", - йдеться у звіті.

В Єврокомісії вказали, що Україні необхідно посилити оперативну співпрацю з державами-членами для зменшення нелегальної міграції українських громадян до зони Шенген+.

Також необхідно продовжувати організовувати інформаційні кампанії щодо прав та обов'язків безвізового проїзду.

У звіті також вказується, кількість відмов у в'їзді громадянам України в Шенгенській зоні у період між 2018 і 2019 роками збільшилася на 25% - з 53 185 до 66 390.

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