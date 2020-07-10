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Еврокомиссия: Украина продолжает отвечать критериям безвиза с ЕС

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Еврокомиссия: Украина продолжает отвечать критериям безвиза с ЕС

Пятница, 10 июля 2020, 14:22

Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.

"Украина приняла меры, определенные во Втором отчете и показатели визовой либерализации визового режима продолжают выполняться. Несмотря на снижение коэффициента возврата, хорошее сотрудничество по реадмиссии продолжалось и должна поддерживаться, а также сотрудничество с ЕС и государствами-членами по мерам по преодолению миграционных проблем и уменьшения рисков для безопасности", - говорится в отчете.

В Еврокомиссии отметили, что Украине необходимо усилить оперативное сотрудничество с государствами-членами для уменьшения нелегальной миграции украинских граждан в зону Шенген+.

Также необходимо продолжать организовывать информационные кампании о правах и обязанностях безвизового проезда.

В отчете также указывается, что количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенгенской зоне в период между 2018 и 2019 годами увеличилась на 25% - с 53 185 до 66 390.

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