В ЄС шкодують про рішення Туреччини змінити статус Собору Святої Софії

У Європейському союзі висловили жаль у зв'язку з рішенням Туреччини змінити статус собору Святої Софії, зазначивши, що він має величезну символічну, історичну і всесвітню цінність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

"У Туреччині склалися усталені традиції збереження культури, а також визнана традиція інтелектуальної і культурної відкритості. Викликає жаль рішення Державної ради Туреччини про скасування одного із знакових рішень сучасної Туреччини і рішення президента Ердогана поставити пам'ятник під управління президентства у справах релігії", - йдеться в заяві.

В ЄС нагадали, що Туреччина, будучи одним із засновників Альянсу цивілізацій (міжнародної організації по налагодженню міжнаціонального, міжкультурного та міжрелігійного діалогу та взаємодії), "взяла на себе зобов'язання сприяти міжрелігійному і міжкультурному діалогу та заохочувати терпимість і співіснування".

Нагадаємо, Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Відразу після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.