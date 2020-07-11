В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус Собора Святой Софии

В Европейском союзе выразили сожаление в связи с решением Турции изменить статус собора Святой Софии, отметив, что он имеет огромную символическую, историческую и всемирную ценность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"В Турции сложились устоявшиеся традиции сохранения культуры, а также признанная традиция интеллектуальной и культурной открытости. Вызывает сожаление решение Государственного совета Турции об отмене одного из знаковых решений современной Турции и решение президента Эрдогана поставить памятник под управление президентства по делам религии", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что Турция, являясь одним из основателей Альянса цивилизаций (международной организации по налаживанию межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия), "взяла на себя обязательство содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу и поощрять терпимость и сосуществование".

Напомним, Высший административный суд Турции разрешил изменить статус собора Айя-София, аннулировав решение 1934 года о преобразовании собора в музей.

Мгновенно после решения суда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, которым официально предоставил Собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.