Собор Святої Софії в Стамбулі став мечеттю - указ Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Ердоган зробив це одразу після того, як вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Читайте також Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть

Натовпи людей почали збиратися перед собором у Стамбулі після появи новин про зміну статусу пам’ятки.

Собор, зведений у VI столітті за візантійського імператора Юстиніана I, протягом майже тисячоліття вважався найбільшим у світі християнським храмом.

Після захоплення Константинополя османами в 1453 році собор переробили на мечеть, добудувавши навколо нього чотири мінарети. Музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за рішенням засновника сучасної турецької держави Мустафи Кемаля Ататюрка.

З 1985 року собор включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Напередодні рішення суду прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що перетворення собору на мечеть не означатиме його закриття для туристів.

За його словами, Туреччина збереже там християнські ікони. "Усі наші основні мечеті відкриті як для відвідувачів, так і для вірян", - сказав Калін.