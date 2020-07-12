Німеччина запропонувала ЄС покарати РФ санкціями за кібератаку

Уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії за масштабну кібератаку на німецький бундестаг п'ять років. Однак, рішення поки не прийняте.

Як пише Deutsche Welle, з посиланням на копію офіційної відповіді уряду на так званий малий запит фракції Лівої партії в парламенті ФРН.

Уряд Німеччини вважає, що до кібератаки на бундестаг причетна російська військова розвідслужба ГРУ.

Якщо країни ЄС приймуть пропозицію Німеччини, це стане першим випадком застосування режиму санкції ЄС за кібератаки - законодавства, прийнятого ще в 2017 році.

В офіційній відповіді на запит фракції Лівої партії йдеться, що "федеральний уряд обгрунтував пропозицію про введення санкцій в рамках ЄС матеріалами, отриманими як від розвідслужб, так і з загальнодоступних джерел".

Нагадаємо, країни ЄС торік погодили режим, який дозволяє блоку вводити санкції у зв’язку з кібератаками, включаючи заборони на поїздки і заморожування активів. Це частина ширшого використання дипломатичних інструментів для запобігання кібератак на країни ЄС.

Наприкінці травня МЗС Німеччини "запросило на розмову" посла РФ Сергєя Нечаєва у зв'язку з хакерською атакою на Бундестаг в 2015 році, за якою, як підозрюють, стоїть Росія.