Германия предложила ЕС наказать РФ санкциями за кибератаки

Правительство Германии в начале июня предложил странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаке на немецкий бундестаг пять лет. Однако, решение пока не принято.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ.

Правительство Германии считает, что к кибератакам на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ.

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения режима санкции ЕС за кибератаки - законодательства, принятого еще в 2017 году.

В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что "федеральное правительство обосновал предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и с общедоступных источников".

Напомним, страны ЕС в прошлом году согласовали режим, который позволяет блока вводить санкции в связи с кибератаками, включая запрет на поездки и замораживание активов. Это часть более широкого использования дипломатических инструментов для предотвращения кибератак на страны ЕС.

В конце мая МИД Германии "пригласило на разговор" посла РФ Сергее Нечаева в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году, за которой, как подозревают, стоит Россия.