У Польщі офіційно оголосили про переобрання Дуди президентом

Національна виборча комісія Польщі оголосила офіційні результати президентських виборів, перемогу у яких здобув чинний президент Анджей Дуда. Про це повідомляє "Європейська правда". У другому турі голосування, яке пройшло в неділю, Анджей Дуда здобув підтримку 51,03% голосів - за нього проголосували 10 440 648 виборців. Читайте також Дуда виграв президентські вибори у Польщі Його опонента мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали 48,97% або 10 018 263 виборців. Відповідно різниця між кандидатами становила 422 385 голосів. Явка склала 68,18%. Розбір результатів виборів читайте у статті: Польща, розколота навпіл: як змінили країну президентські вибори Про зовнішню політику Дуди: Дружити з Трампом, вчити Україну історії: два погляди на зовнішню політику Анджея Дуди

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