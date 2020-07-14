Народжуваність в Італії у 2019 році стала рекордно низькою

Народжуваність в Італії у 2019 році стала найнижчою з часу об’єднання Італії. При цьому смертність та еміграція зросли.

Про це свідчать оприлюднені у понеділок дані управління національної статистики ISTAT, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Кількість народжених дітей у 2019 році виявилася на 19 тисяч меншою, ніж у 2018 році, що означає зниження на 4,5%.

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Кількість іноземних громадян, які іммігрують до Італії, знизилася на 8,6%, а італійців, які виїхали за кордон - зросла на 8,1%.

Загальна чисельність населення Італії у 2019 році знизилася на 189 тисяч і зараз складає 60,25 млн.

2019 рік став п’ятим роком поспіль, коли населення Італії скорочується. З 2014 року кількість мешканців країни зменшилась на понад пів мільйона.

Серед причин згадуються економічні проблеми, низькі заробітні плати та відсутність перспектив для кар’єрного зростання, внаслідок чого молоді італійці вирішують емігрувати.

Міністр Італії з питань сім’ї Елена Бонетті назвала ці цифри "шокуючими".