Рождаемость в Италии в 2019 году стала рекордно низкой

Рождаемость в Италии в 2019 году стала самой низкой с момента объединения Италии. При этом смертность и эмиграция выросли.

Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные управления национальной статистики ISTAT, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Число родившихся детей в 2019 году оказалось на 19 000 меньше, чем в 2018 году, что означает снижение на 4,5%.

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Количество иностранных граждан, иммигрирующих в Италию, снизилась на 8,6%, а итальянцев, уехавших за границу - возросла на 8,1%.

Общая численность населения Италии в 2019 году снизилась на 189 000 и сейчас составляет 6 025 0000.

2019-й стал пятым годом подряд, когда население Италии сокращается. С 2014 года количество жителей страны сократилось более чем на полмиллиона.

Среди причин упоминаются экономические проблемы, низкие заработные платы и отсутствие перспектив для карьерного роста, в результате чего молодые итальянцы решают эмигрировать.

Министр Италии по вопросам семьи Елена Бонетти назвала эти цифры "шокирующими".