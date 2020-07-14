Англія запровадить масковий режим у магазинах

Англія з 24 липня запровадить зобов’язання носити захисні маски у магазинах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

З 24 липня мешканців Англії зобов’язують носити маски у магазинах – окрім дітей віком до 11 років та людей, яким це протипоказано за станом здоров’я.

За ігнорування вимоги загрожує штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів. Якщо людина сплатить штраф протягом 14 днів, ця сума буде знижена до 50 фунтів стерлінгів.

Працівники магазинів повинні будуть заохочувати клієнтів одягати маску, але не зобов'язані гарантувати дотримання цієї вимоги.

До цього, з середини травня, носити маску у замкнених громадських просторах було рекомендовано, але не обов’язково.

Лише з 15 червня використання маски стало обов’язковим у громадському транспорті. Мер Лондона Садік Хан каже, що за цей час працівники мережі не пропустили на посадку через відсутність маски близько 18,5 тисяч пасажирів, у 59 випадках порушникам виписали штрафи.

У Шотландії масковий режим у магазинах запровадили з 10 липня, в Уельсі та Північній Ірландії такої вимоги поки немає.

За опитуванням Офісу національної статистики, проведеному у перший тиждень липня, понад 50% респондентів добровільно використовують маску у громадських просторах.