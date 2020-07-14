Англия введет масочный режим в магазинах

Англия с 24 июля введет обязательство носить защитные маски в магазинах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

С 24 июля жителей Англии обязывают носить маски в магазинах - кроме детей до 11 лет и людей, которым это противопоказано по состоянию здоровья.

За игнорирование требования грозит штраф в размере 100 фунтов стерлингов. Если человек заплатит штраф в течение 14 дней, эта сумма будет снижена до 50 фунтов стерлингов.

Работники магазинов должны будут поощрять клиентов одевать маску, но не обязаны гарантировать соблюдение этого требования.

До этого, с середины мая, носить маску в замкнутых общественных пространствах было рекомендовано, но не обязательно.

Только с 15 июня использование маски стало обязательным в общественном транспорте. Мэр Лондона Садик Хан говорит, что за это время работники сети не пропустили на посадку из-за отсутствия маски около 18 500 пассажиров, в 59 случаях нарушителям выписали штрафы.

В Шотландии масочный режим в магазинах ввели с 10 июля, в Уэльсе и Северной Ирландии такого требования пока нет.

По опросу Офиса национальной статистики, проведенном в первую неделю июля, более 50% респондентов добровольно используют маску в общественных пространствах.