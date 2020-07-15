Лісабон продовжив посилені "коронавірусні" обмеження до кінця липня

У Лісабоні та його північних околицях "коронавірусні" обмеження продовжили щонайменше до кінця липня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, відповідне рішення вчора схвалив уряд Португалії.

"Попри тенденцію до зниження кількості нових заражень у більшості регіонів, ми бачимо постійну інцидентність у певних зонах регіональної адміністрації охорони здоров’я Лісабону та долини Тахо, зокрема, у північній частині лісабонського регіону", - зазначають у повідомлені.

Додаткові обмеження в міській агломерації Лісабона повернули ще наприкінці червня. Вони стосуються близько 700 тисяч мешканців португальської столиці та її північного передмістя.

Людям рекомендовано не виходити з дому без поважних причин – окрім як на роботу та магазин.

Заборонено збиратися групами більше 5 осіб, тоді як для всього лісабонського регіону це обмеження становить 10 осіб, а в решті регіонів країни – 20 осіб.

Збережеться заборона розпивати алкогольні напої у громадських місцях, а заклади, які продають їх, мають зачинятися з 20:00.

Останні два тижні у Португалії щоденно реєструють в середньому 350 нових заражень коронавірусом, з яких більшість припадає на Лісабон.

З початку епідемії, в країні зареєстрували близько 47 тисяч підтверджених заражень коронавірусом та 1700 смертей. Населення Португалії – близько 10,3 млн осіб.