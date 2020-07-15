Лиссабон продолжил усиленные "коронавирусные" ограничения до конца июля

В Лиссабоне и его северных окраинах "Коронавирусная" ограничения продлили как минимум до конца июля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, соответствующее решение вчера одобрило правительство Португалии.

"Несмотря на тенденцию к снижению количества новых заражений в большинстве регионов, мы видим постоянную инцидентность в определенных зонах региональной администрации здравоохранения Лиссабона и долины Тахо, в частности, в северной части лиссабонского региона", - отмечают в сообщении.

Дополнительные ограничения в городской агломерации Лиссабона вернули еще в конце июня. Они касаются около 700 000 жителей португальской столицы и ее северного пригорода.

Людям рекомендовано не выходить из дома без уважительных причин - кроме как на работу и в магазин.

Запрещено собираться группами более 5 человек, тогда как для всего лиссабонского региона это ограничение составляет 10 человек, а в остальных регионах страны - 20 человек.

Сохранится запрет распивать алкогольные напитки в общественных местах, а учреждения, которые продают их, должны закрываться с 20:00.

Последние две недели в Португалии ежедневно регистрируют в среднем 350 новых заражений коронавирусом, из которых большинство приходится на Лиссабон.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано около 47 тысяч подтвержденных заражений коронавирусом и 1700 смертей. Население Португалии - около 10,3 млн человек.