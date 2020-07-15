Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Инвесторы "Северного потока-2" рискуют попасть под санкции США - Помпео

Украина упростила путешествия в Албанию и Египет: без карантина после возвращения

Кабмин назначил нового государственного секретаря МИД Украины

Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для Apple на 13 млрд евро






Зеленский уволил посла Украины в Румынии

Среда, 15 июля 2020, 14:34

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в среду указе украинского президента.

Читайте также
Послу Украины в Румынии пришлось оправдываться из-за ошибочного перевода Зеленского

"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии", - говорится в тексте указа.

Баньков был назначен послом в апреле 2017 года Петром Порошенко.

До этого он занимал должность директора Департамента секретариата в МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Румыния
powered by lun.ua