Зеленский уволил посла Украины в Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в среду указе украинского президента.

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"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии", - говорится в тексте указа.

Баньков был назначен послом в апреле 2017 года Петром Порошенко.

До этого он занимал должность директора Департамента секретариата в МИД.