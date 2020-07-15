Зеленский уволил посла Украины в Румынии
Среда, 15 июля 2020, 14:34
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в среду указе украинского президента.
"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии", - говорится в тексте указа.
Баньков был назначен послом в апреле 2017 года Петром Порошенко.
До этого он занимал должность директора Департамента секретариата в МИД.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua