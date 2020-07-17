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У США новий "коронавірусний" антирекорд: понад 75 тисяч заражень за добу

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У США новий "коронавірусний" антирекорд: понад 75 тисяч заражень за добу

П'ятниця, 17 липня 2020, 10:10

У четвер, 16 липня, добовий приріст хворих на коронавірус у США знову побив рекорд, перевищивши 75 тисяч випадків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times.

За добу в країні зареєстрували 75 600 нових заражень. Загальна кількість підтвердежних випадків коронавірусу у США з початку епідемії перевищила 3 587900, кількість померлих хворих зросла до  близько 138 200. 

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Це вже 11-й антирекорд за останній місяць. Попередній реєстрували у п’ятницю – понад 68 200 заражень. 

Станом на середу, середня кількість хворих за останні 7 днів перевищила 63 тисячі, тоді як місяць тому це було 22200.

Флорида у четвер вдруге за тиждень побила антирекорд за добовою кількістю померлих від коронавірусу. Це один з 10 штатів, де цього тижня зареєстрували найбільші показники кількості загиблих. Інші у цьому списку – Айдахо, Алабама, Аризона, Юта, Орегон, Техас, Гаваї, Монтана і Південна Кароліна.

Вже більше половини штатів оголосили про запровадження "маскового режиму", сподіваючись, що це дозволить сповільнити поширення вірусу.

З приводу масок точаться гострі дебати, в якому від противників лунають аргументи, що це є порушенням особистої свободи людей.

Наприклад, губернатор Джорджії Браян Кемп зібрався судитися з владою Антланти, найбільшого міста штату, через те, що вони запровадили масковий режим у місті, тоді як губернатор вирішив скасувати усі вимоги щодо масок.  

Губернатор Оклахоми Кевін Стітт також виступає проти "маскового режиму", наполягаючи, що "не можна вирішувати, які свободи надати людям" - попри те, що став першим губернатором, який заразився коронавірусом. 

Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст країни, каже, що країну не обов’язково знову повністю закривати, але потрібно знайти м’якший спосіб стримувати епідемію.

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