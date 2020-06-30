Головний інфекціоніст США попереджає про ризик "100 тис. заражень щодня"

Головний інфекціоніст США попереджає про ризик зростання щоденної кількості заражень в країні до 100 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Washington Post, про це головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі сказав 30 липня під час слухань у Сенаті.

За його словами, у разі ігнорування людьми заходів безпеки кількість щоденних нових заражень коронавірусом в країні може сягнути 100 тисяч.

Минулого тижня цей показник вперше досягнув 40 тисяч і тримається приблизно на цьому рівні. У багатьох штатах спостерігається стрімке зростання кількості хворих.

"Зараз у нас понад 40 тисяч нових випадків щодня. Я не здивуюся, якщо ми вийдемо на 100 тисяч заражень в день, якщо ситуацію не змінити. І я дуже стурбований", - сказав Ентоні Фаучі, відповідаючи на запитання сенаторки Елізабет Воррен.

Він також зазначив, що країна "вочевидь не має повного контролю над епідемією", і ситуація буде складною, якщо люди не почнуть ретельніше дотримуватися дистанції та носити маски у громадських місцях.

Ентоні Фаучі наприкінці березня попереджав, що від коронавірусу у США може померти понад 100 тисяч людей, а захворіти - кілька мільйонів. Зараз цей показник досягнув 124 тисяч, а загальна кількість заражень перевищила 2,6 млн.

Нагадаємо, ЄС не включив США до переліку країн, для громадян яких відкриють кордони з 1 липня.