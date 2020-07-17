В США новый "коронавирусный" антирекорд: более 75 тысяч заражений за сутки

В четверг, 16 июля, суточный прирост больных коронавирусом в США побил предыдущий рекорд, превысив 75 000 случаев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает New York Times.

За сутки в стране зарегистрировали 75 600 новых заражений. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в США с начала эпидемии превысило 3 587 900, количество умерших больных возросло до около 138 200.

Это уже 11-й антирекорд за последний месяц. Предыдущий регистрировали в пятницу - более 68 200 заражений.

По состоянию на среду, среднее число прироста заражений за последние 7 дней превысило 63 000, тогда как месяц назад это было 22 200.

Флорида в четверг во второй раз за неделю побила антирекорд по суточному числу умерших от коронавируса. Это один из 10 штатов, где на этой неделе зарегистрировали наибольшие показатели количества погибших. Другие в этом списке - Айдахо, Алабама, Аризона, Юта, Орегон, Техас, Гавайи, Монтана и Южная Каролина.

Уже более половины штатов объявили о введении "масочного режима", надеясь, что это позволит замедлить распространение вируса.

По поводу масок идут острые дебаты, в которых от противников раздаются аргументы, что это является нарушением личной свободы людей.

Например, губернатор Джорджии Брайан Кемп собрался судиться с властью Антланты, крупнейшего города штата, потому, что они ввели масочный режим в городе, тогда как губернатор решил отменить такие требования.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт также выступает против "масочного режима", настаивая, что "нельзя решать, какие свободы предоставить людям" - несмотря на то, что стал первым губернатором, который заразился коронавирусом.

Энтони Фаучи, главный инфекционист страны, говорит, что страну не обязательно снова полностью закрывать, но нужно найти мягкий способ сдерживать эпидемию.