Роковини MH17: Зеленський хоче "торжества справедливості" в ім'я жертв

Президент України Володимир Зеленський у 6 річницю збиття малайзійського Боїнга над Донбасом заявив, що Україна з самого початку розслідування зацікавлена у встановленні істини та справедливості.

Заяву президент опублікував на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"Шість років тому сталася страшна катастрофа пасажирського літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 осіб - усі пасажири й весь екіпаж. Від початку розслідування цієї трагедії України показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого в правді", - написав Зеленський.

Він додав, що суд проти винуватців злочину, який розпочався в березні у Нідерландах, "обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага".

"Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих", - заявив Зеленський.

ЄС з нагоди шостої річниці катастрофи висловив підтримку всім зусиллям зі встановлення істини щодо її обставин і закликав РФ визнати свою відповідальність.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.