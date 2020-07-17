Годовщина MH17: Зеленский хочет "торжества справедливости" во имя жертв

Президент Украины Владимир Зеленский в 6 годовщину катастрофы малайзийского Боинга над Донбассом заявил, что Украина с самого начала расследования заинтересована в установлении истины и справедливости.

Заявление президент опубликовал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек - все пассажиры и весь экипаж. С начала расследование этой трагедии Украины показала себя как надежный международный партнер, заинтересованный в истине", - написал Зеленский.

Он добавил, что суд против виновников преступления, который начался в марте в Нидерландах, "обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание".

"Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", - заявил Зеленский.

ЕС по случаю шестой годовщины катастрофы выразил поддержку всем усилиям по установлению истины в отношении ее обстоятельств и призвал РФ признать свою ответственность.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роли в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.