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У Нідерландах в онлайн-режимі вшанували жертв авіакатастрофи MH17

П'ятниця, 17 липня 2020, 18:23

У Нідерландах біля меморіалу жертвам авіакатастрофи рейсу MH17 над Донбасом, встановленого неподалік аеропорту Схіпхол, провели урочисту церемонію, яка у зв’язку з пандемією відбулася в режимі онлайн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський мовник NOS.

 

На церемонії були присутні лише чотири керівники фонду, що представляє інтереси родичів жертв катастрофи МН17, і трубач, який зіграв мелодію Last Post. Інші змогли стежити за церемонією в онлайн-форматі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив з відеозверненням до родичів жертв. Він вказав на важливість вшанування пам’яті жертв і зазначив, що цього річ коронавірус вплинув на формат церемонії.

"Але я переконаний: це не послаблює зв'язку. І це робить хвилину мовчання ще більш потужною. Тому що саме в строгості цієї церемонії ми добираємося до суті. І імена ваших втрачених близьких звучать голосніше, ніж будь-коли" – сказав Рютте.

Під час церемонії були названі імена всіх загиблих.

Нагадаємо, напередодні ЄС у своїй заяві до роковин загибелі рейсу МН17 висловив підтримку всім зусиллям зі встановлення істини щодо її обставин і закликав РФ визнати свою відповідальність.

Посольство США у заяві до річниці закликало Росію не ховати від суду обвинувачених у справі. 

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