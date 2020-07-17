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В Нидерландах в онлайн-режиме почтили жертв авиакатастрофы MH17

Пятница, 17 июля 2020, 18:23

В Нидерландах у мемориала жертвам авиакатастрофы рейса MH17 над Донбассом, установленного неподалеку от аэропорта Схипхол, провели торжественную церемонию, которая в связи с пандемией состоялась в режиме онлайн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский вещатель NOS.

 

На церемонии присутствовали только четыре руководителя фонда, представляющего интересы родственников жертв катастрофы МН17, и трубач, сыгравший мелодию Last Post. Остальные смогли следить за церемонией в онлайн-формате.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с видеообращением к родственникам жертв. Он указал на важность чествования памяти жертв и отметил, что в этом году коронавирус повлиял на формат церемонии.

"Но я убежден: это не ослабляет связи. И это делает минуту молчания еще более мощной. Потому что именно в строгости этой церемонии мы добираемся до сути. И имена ваших потерянных близких звучат громче, чем когда-либо", – сказал Рютте.

Во время церемонии были названы имена всех погибших.

Напомним, накануне ЕС в своем заявлении к годовщине гибели рейса МН17 выразил поддержку всем усилиям по установлению истины в отношении обстоятельств катастрофы и призвал РФ признать свою ответственность.

Посольство США в заявлении к годовщине призвало Россию не прятать от суда обвиняемых по делу.

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Суд по MH17 Нидерланды
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