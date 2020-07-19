У Польщі кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 40 тисяч

У Польщі кількість випадків зараження коронавірусом у неділю сягнула 40 104, померли 1 624 людини.

Про це повідомили органи охорони здоров’я країни, пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Кількість нових випадків інфікування зросла на 358 порівняно з попереднім днем, а кількість загиблих - на 6.

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Від початку пандемії 30 292 людини одужали, 89 956 перебувають на карантині.

Про першу підтверджену інфекцію польська влада оголосила 4 березня, першу смерть - 12 березня.

Щоденний приріст заражень у липні дещо знизився порівняно з червнем. Кількість "активних" випадків стабільно знижується з середини червня.

Проте з початку червня, коли у Польщі дозволили проводити весілля за участі до 150 осіб, близько 30 свят закінчилися спалахом коронавірусу. 351 людина заразилися, а 2333 гостям довелося самоізолюватися.

Польща відкрила свої кордони з сусідами по ЄС минулого місяця та знову відкрила небо для внутрішніх рейсів з 1 червня, тоді як деякі міжнародні рейси до країн Європи дозволили відновити пізніше у червні.