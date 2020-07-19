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В Польше количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 40 тысяч

Воскресенье, 19 июля 2020, 16:36

В Польше количество случаев заражения коронавирусом в воскресенье достигло 40 104, умерли 1 624 человека.

Об этом сообщили органы здравоохранения страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Количество новых случаев инфицирования возросло на 358 по сравнению с предыдущим днем, а количество погибших - на 6.

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С начала пандемии 30 292 человека выздоровели, 89 956 находятся на карантине.

О первой подтвержденной инфекции польские власти объявили 4 марта, первой смерти - 12 марта.

Ежедневный прирост заражений в июле несколько снизился по сравнению с июнем. Количество "активных" случаев стабильно снижается с середины июня.

Однако с начала июня, когда в Польше разрешили проводить свадьбы с участием до 150 человек, около 30 праздников закончились вспышкой коронавируса. 351 человек заразился, а 2333 гостям пришлось самоизолироваться.

Польша открыла свои границы с соседями по ЕС в прошлом месяце и снова открыла небо для внутренних рейсов с 1 июня, тогда как некоторые международные рейсы в страны Европы позволили восстановить позже в июне.

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