В Польше количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
В Польше количество случаев заражения коронавирусом в воскресенье достигло 40 104, умерли 1 624 человека.
Об этом сообщили органы здравоохранения страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".
Количество новых случаев инфицирования возросло на 358 по сравнению с предыдущим днем, а количество погибших - на 6.
С начала пандемии 30 292 человека выздоровели, 89 956 находятся на карантине.
О первой подтвержденной инфекции польские власти объявили 4 марта, первой смерти - 12 марта.
Ежедневный прирост заражений в июле несколько снизился по сравнению с июнем. Количество "активных" случаев стабильно снижается с середины июня.
Однако с начала июня, когда в Польше разрешили проводить свадьбы с участием до 150 человек, около 30 праздников закончились вспышкой коронавируса. 351 человек заразился, а 2333 гостям пришлось самоизолироваться.
Польша открыла свои границы с соседями по ЕС в прошлом месяце и снова открыла небо для внутренних рейсов с 1 июня, тогда как некоторые международные рейсы в страны Европы позволили восстановить позже в июне.