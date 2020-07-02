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Посли країн G7 відреагували на відставку глави НБУ Смолія

Четвер, 2 липня 2020, 08:03

Посли країн "Великої сімки" (G7) відреагували на заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія зазначивши, що це може становити загрозу надійності реформ України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку", - йдеться у заяві послів у Twitter.

Заява була зроблена через кілька годин після того, як Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Нещодавно фінансовий комітет Ради підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності Смолія та рекомендував прийняти документ. На це посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

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