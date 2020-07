Посли країн G7 відреагували на відставку глави НБУ Смолія

Посли країн "Великої сімки" (G7) відреагували на заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія зазначивши, що це може становити загрозу надійності реформ України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку", - йдеться у заяві послів у Twitter.

An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms.