Послы стран G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

Послы стран "Большой семерки" (G7) отреагировали на заявление об увольнении председателя Национального банка Украины Якова Смолия отметив, что это может представлять угрозу надежности реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в заявлении послов в Twitter.

An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

Заявление было сделано через несколько часов после того, как Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Недавно финансовый комитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности Смолия и рекомендовал принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.