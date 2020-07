Послы стран G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

Послы стран "Большой семерки" (G7) отреагировали на заявление об увольнении председателя Национального банка Украины Якова Смолия отметив, что это может представлять угрозу надежности реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в заявлении послов в Twitter.

An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms.