Кіпр заявляє про прибуття заражених мігрантів з окупованої частини острова

Міністр охорони здоров'я Кіпру заявив, що через нещільну лінію припинення вогню на етнічно розділеному острові у країну можуть просочуватися шукачі притулку, інфіковані коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр Константінос Іоанну вказав на проблему після того, як низка мігрантів, які нещодавно переїхали з півночі в пошуках притулку на міжнародно визнаний південь, отримали позитивний результат на Covid-19.

Іоанну сказав, що два місяці тому уряд розпорядився, щоб всі мігранти проходили тестування на Covid-19, перш ніж вони потраплять в центри прийому.

Щонайменше вісім сирійських мігрантів, які перетнули кордон на півдні минулого тижня, як повідомляється, отримали позитивний результат.

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Іоанну розповів, що перевірки на коронавірус проводяться на декількох контрольно-пропускних пунктах, розташованих вдовж 180-кілометрової неконтрольованої буферної зони. Але мігранти шукають інші, більш віддалені шляхи, щоб перебратися на південь, який є частиною Європейського Союзу.

Контрольно-пропускні пункти відкрилися наприкінці минулого місяця після того, як їх закрили на три місяці через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Однак кіпрський уряд, як і раніше, забороняє іноземцям перетинати кордон через невизначеність щодо рівня зараження вірусом на півночі країни. На півдні Кіпру зареєстровано понад 1000 випадків інфікування і 19 підтверджених випадків смерті від вірусу.

"Вірус все ще тут, ми не позбулися його, як багато хто думає, і якщо ми не приймемо захисні заходи, то у нас можуть виникнути проблеми в майбутньому", - сказав Іоанну.

Більше трьох чвертей мігрантів, які шукали притулку на півдні Кіпру, перебралися туди з півночі острова.